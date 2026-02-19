大切な存在との出会いが、止まっていた時間を動かしてくれることがあります。夢窓かずみさんの作品『ケンちゃんおしゃべり犬の物語』は、拾った犬と飼い主の話が話題となっています。【漫画】人間のように振る舞う柴犬「ケン」（全編を読む）物語は、主人公がある日、川沿いで1匹の犬を拾ったところから始まります。その犬はトイレや片付けを難なくこなし、とても賢い様子を見せます。主人公は「賢（ケン）」と名付け、大切に育て