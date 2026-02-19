県内の企業に興味を持ってもらおうと、県が大学生を対象に企業を巡るツアーを開催しました。 広島駅に集まったのは県内外の大学１年生から４年生の２０人です。 県は学生に早期の段階から県内企業への興味を持ってもらい、転出超過が続く現状を抑えようとバスで巡るツアーを開催しました。 ケータリングサービスなどを展開する企業の見学では仕事内容や働きやすさとは何かなど話を聞きました。 大学２