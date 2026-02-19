＜ホンダLPGAタイランド初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞畑岡奈紗が2年ぶりのタイの舞台で8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダーでシャネッティ・ワナセン（タイ）と並んで首位タイ。今季開幕戦に続く2戦連続の首位発進を決めた。【最新スイング】センス全開！畑岡奈紗の華麗な足さばきフェアウェイキープ率は92.9％（13/14）、パーオン率は77.8％（14/18）と好調なショットが多くの