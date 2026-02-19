毎年“民族大移動”が起きる中国の春節。日本への渡航自粛の呼びかけで今年はいつもとは違った光景がみられています。観光客が激減する場所がある一方、春節“特需”に沸く村もあります。■去年“国外旅行先1位”の日本で異変17日に迎えた、中国の旧正月「春節」。帰省に旅行に、今年はのべ95億人が“大移動”することが見込まれる中国最大の行事です。ただ、去年国外の旅行先1位だった日本では異変が起きています。東京・浅草の抹