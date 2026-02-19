今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）が20日から4日間、熊本競輪で開催される。初の地元G1をS級S班、特選スタートで迎えた嘉永泰斗（27＝熊本・113期）。2025年九州記者クラブ最優秀選手を満票で初受賞し、前検日に授賞式が行われた。「タイトルを獲れてグランプリにも出られて凄くいい1年だった。こういう賞をいただけてうれしい。今年もいただけるように精進します」とコメント。いわき平記念初日