ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子SPで演技するアンバー・グレン＝17日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートに出場した女子のアンバー・グレン（26）＝米国＝は、性的少数者だと公表している。多様性に否定的なトランプ大統領を「私は黙らない」とかねて批判。開幕前に自らの発信力で仲間を励ましたいと語ったが、中傷被害に遭って交流サイト（SNS）から距離を置く