第98回キネマ旬報ベスト・テン表彰式が19日、都内で行われた。「爆弾」などで助演男優賞に輝いた佐藤二朗（56）は、17日に行われたブルーリボン賞授賞式で会場入りする際、一般客に間違われたのか警備員に止められたと明かしており「今日は無事に入れました」とおどけてあいさつした。この日助演女優賞を受賞した伊東蒼（20）とは、22年公開の「さがす」で親子役で共演。以降、伊東は高校卒業時など節目に佐藤にメールを送る間