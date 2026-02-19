ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子のショートプログラム（ＳＰ）が１７日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が４位につけた。１９日（日本時間２０日）、フリーが行われる。千葉は、仙台市出身で４歳から競技を始め、五輪２連覇の羽生結弦さんと同じ拠点で育ってきた。羽生ファンの間では、千葉が羽生を尊敬して慕い、羽生が千葉を可愛がってきたことは知