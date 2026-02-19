元プロ野球選手で野球解説者の原辰徳氏が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。第2回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の韓国戦を前に体に起こっていた“異変”を明かした。原辰徳氏○韓国戦を前に体に起こっていた“異変”2009年のWBCで侍ジャパンを世界一に導いた原氏。二宮和也から「どこで重圧を感じるものなんですか?」と尋ねられると、「初戦、中国は(日本代表よりも)少しレベルが低いだろう