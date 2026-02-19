お笑いコンビ「春とヒコーキ」（土岡哲朗、ぐんぴぃ）の単独ライブ「モンキービジネス」のチケットが即完。追加公演が開催されることが１９日、発表された。４月から５月にかけて大阪・ＡＢＣホール、福岡・西鉄ホール、北海道・サッポロファクトリーホール、東京・日経ホールの４都市４会場を回る同ライブは、チケット販売開始後大反響で即日完売を達成。４会場で計８公演の追加公演が決定した。２人は、公演のタイトルにち