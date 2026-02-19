2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の開催まで、いよいよ2週間。Netflixは、3月5日から18日まで開催される全47試合を、日本国内で独占ライブ配信する。Netflixとして日本国内で初となるライブ配信イベントとなる今回のWBC。2月18日、「Netflix 2026年 ワールドベースボールクラシックライブ配信 視聴体験ガイド 合同取材会」が開催され、ライブ配信の番組や関連作品の情報、キャンペーンなどが説明された。Netflix