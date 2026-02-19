運転手不足や利用客減少の影響が広がっています。鹿児島市のコミュニティバス「あいばす」について、来月末に一部で廃止され、代わりに乗合タクシーを運行する見通しとなりました。 これは19日に開かれた鹿児島市の公共交通について協議する会議で示されました。 鹿児島市は、公共交通が整っていない11の地域でコミュニティバス「あいばす」を運行しています。 このうち、▼吉野地域の川上・下田、菖蒲谷、磯山エリアと、