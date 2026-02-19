亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は鹿屋市からです。 大きな木を絡ませて引き合うことによって地域の幸せを願う「かぎ引き祭」を撮影してきました。熱気あふれる真剣勝負をご覧ください。 こちらは鹿屋市上高隈町。町内にある中津神社では、今年も高隈に春を呼ぶ「かぎ引き祭」が開かれました。 五穀豊穣と子孫繁栄を願い、300年以上の歴史がある