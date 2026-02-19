2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングル銀メダリストの、「ロシアの妖精」ことエフゲニア・メドベージェワさん（26）が、2026年1月29日にインスタグラムを更新。近影を公開した。ファー×ゴールドのアクセサリーメドベージェワさんは、ファーがあしらわれた上着をまとい、大ぶりなゴールドのアクセサリーを着けた、ゴージャスな装いの近影を公開した。コメント欄には「美しい あなたの演じたセーラームーンは伝説です」「