FROGMANと花奈澪がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMで放送中の「鷹の爪団の人工知能ちょっと来い！〜AIを使って世界征服じゃ！〜」。AIのエキスパートや、クリエイター、アーティストなどをゲストに迎え、エンターテインメントにおけるAIの面白さや可能性を掘り下げていく番組です。今回の放送は、ゲストにAI VOLT（エーアイ・ボルト）の代表、軍神未来さんをお迎えして、先日開催された「鷹の爪20周年キックオフ ギヒルズ実験