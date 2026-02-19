欧州株下げ幅拡大、中東地政学リスクを意識 東京時間19:33現在 英ＦＴＳＥ100 10620.93（-65.25-0.62%） 独ＤＡＸ25046.99（-231.22-0.92%） 仏ＣＡＣ40 8360.60（-68.43-0.82%） スイスＳＭＩ 13810.71（+3.67+0.03%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:33現在 ダウ平均先物MAR 26月限49551.00（-171.00-0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6873.75