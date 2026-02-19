第2次高市内閣が発足し、巨大与党として、どう政策を進めていくのか注目されています。その一方で、先の衆院選で惨敗した野党・中道改革連合。これからどう立て直していくのか今回議席を失った県内の元議員を取材しました。与党で352議席。県内の小選挙区でも5議席全てを獲得し自民党の歴史的大勝に終わった今回の衆院選。18日、特別国会が召集され自民党の高市早苗・総裁が第105代 内閣総理大臣に選出され夜には日本維新の会との