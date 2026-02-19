秋季近畿大会をかけて、滋賀、京都、奈良、和歌山の府県３位校同士による“出場決定戦”が初開催されることが１９日、分かった。今年は１０月１０日に行われ、２校が出場権を手にする。参加校が多い大阪と兵庫を除く滋賀と京都、奈良、和歌山の３位校は、隔年ごとに秋季近畿大会に出場可能だった。よって、２０２４年は京都と和歌山、２５年は滋賀と奈良の上位３校が近畿切符をつかめる方式だった。隔年ごとであれば、３位校