スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が19日、試合を振り返りました。ミラノ・コルティナ五輪での輝かしい結果に「もう本当によくやったなと自分でも言いたいくらい頑張ったんだなと思いました」とかみしめます。また、どの部分がよくやったかと聞かれると「トリプルコークをバックトゥバックで決められた」と話します。さらに、3回目となる今回の五輪ではメンタルの作り方などに変化があったと言います