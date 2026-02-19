アンドルー英元王子＝2022年（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英警察は19日、チャールズ国王の弟、アンドルー元王子（66）を公務上の不正行為をした疑いで逮捕した。米国で少女らの性的人身売買罪で起訴され、自殺した米富豪エプスタイン氏に機密情報を漏えいした疑いなどについて捜査していた。英王室の家系から逮捕者が出るのは極めて異例。警察は19日、元王子の関係先を家宅捜索した。BBC放送などによると、元王子は王室