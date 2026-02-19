元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。和装ショットを披露し反響を呼んでいる。白石は「本日発売雑誌『美しいキモノ』登場しております」とつづり淡いピンク、深緑の着物姿を披露。「京友禅のきものに魅了されましたまた着たいな」と続けた。この投稿にファンから絶賛の嵐。「これぞ日本の美ですね」「お着物も似合う」「綺麗すぎる‥スキ」「ため息が出る美しさ」「国宝」「美しい！