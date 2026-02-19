ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは１８日の女子スロープスタイル決勝で、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルに輝いた。村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）はビッグエアでの金メダルに続き、銅メダルを獲得した。銀メダルは、前回覇者のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位だった。２０２２年北京五輪後に突如現れた１９歳の逸材が、初出場で五輪女王のタ