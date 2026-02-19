俳優の佐藤二朗（５６）が１９日、都内で開催された「２０２５年第９９回キネマ旬報ベスト・テン」の授賞式に吉沢亮（３２）、伊東蒼（２０）、黒崎煌代（２３）らと登壇した。映画「爆弾」などの作品で助演男優賞に輝いた佐藤は、表彰後のスピーチ冒頭で１７日のブルーリボン賞の授賞式では会場の警備員に止められたことから「今日は会場に無事に入れました」と笑いを取りに行くも、会場は“ややウケ”で照れたような表情を