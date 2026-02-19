10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が19日、自身のブログを更新。追加検査を受けることを明かした。ネイボールは「追加検査が必要になりました病院で先生から言われたひと言。『もう少し詳しく調べましょう』その瞬間、正直ショックでした」と心境を明かした。続けて「頭の中が一瞬真っ白になって、『またか…』って気持ちと『大丈夫、大丈夫』と言い聞かせる自分が