新潟地方気象台が19日に発表した1か月予報によりますと、新潟県を含む北陸地方では、暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。降雪量は平年並か少ないでしょう。特に、期間の前半を中心に暖かい空気に覆われやすい見込みで気温がかなり高くなる見込みです。2週間気温予報によると、短期的には2月22日に新潟で4月下旬並みの日中18℃まで気温が上昇する予想で、その後も3月初め頃まで平年より高い日が続く見