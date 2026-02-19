新潟市出身の17歳に世界中の視線が注がれます。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子ショートプログラムを終えて首位に立つ中井亜美選手が20日、勝負のフリーに挑みます。県内からもメダルを期待する声が挙がりました。2月18日、初めてのオリンピックに臨んだ新潟市出身の中井亜美選手。実況）「トリプルアクセル、完璧」ショートプログラムで3つのジャンプを完璧に決める圧巻の滑りを見