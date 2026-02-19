2月14日から15日にかけて各地でB1リーグ第23節、B2リーグ第20節が開催された。「Bリーグドラフト2026」で指名を受け、今シーズン特別指定選手として各クラブと契約した選手たちの活躍を振り返っていく。 加入2日目から先発出場を果たした泉［写真］＝B.LEAGUE 富山グラウジーズの泉登翔（全体10位指名）は、加入1試合目から18分の出場すると、飛んでくるブロック2枚を冷静にかわ