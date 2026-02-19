1960年代まで約50年間にわたり地域の交通の足として活躍した西大寺鉄道です。当時の資料を展示する記念館が、岡山市東区にお目見えしました。 【写真を見る】「西大寺鐵道記念館」オープン運行当時の時刻表や駅名看板、切符、ジオラマなど約90点を展示【岡山】 両備バス西大寺バスセンターの敷地内にオープンした「西大寺鐵道記念館」です。当時、西大寺鐵道の本社社屋などとして使われていた建物が改修され