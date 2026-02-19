去年（2025年）3月に岡山市南区で起きた大規模山林火災の被災地で来月、植樹が実施されます。焼損した森林の復旧へ…。近隣の小学校などでは、樹木の苗を育てる活動が行われています。 【写真を見る】故郷の山の再生を目指して「いろんな遊びがまた出来たら」大規模山林火災の山で小学生が植樹へ【岡山】 児童たちが水をあげているのは、ウバメガシのドングリが植えられた苗ポットです。岡山市南区にある小串小学校の全校児童25