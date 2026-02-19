（台北中央社）国防部（国防省）は19日、中国の軍用機や軍艦が「統合戦備警戒パトロール」を口実に同日午前9時36分から台湾周辺の海空域で活動しているのを確認したと発表した。19日午後3時半に同部のウェブサイトに掲載された報道資料によると、活動が確認された中国の軍用機は戦闘機の「殲10」、「殲11」、「殲16」や早期警戒機の「空警500」を含む延べ14機。そのうち延べ10機は台湾海峡の暗黙のライン「中間線」やその延長線を