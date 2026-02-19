アイベックはこのほど、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が恋人がいる成人男女200人を対象に実施した「恋人との出会いの場」に関するアンケート調査の結果を発表しました。■「マッチングアプリ」での出会いも2位にまず、恋人との出会いの場はどこだったか聞いたところ、男女ともに「職場・仕事関係」（男性30人、女性34人）が最も多く、「マッチングアプリ」（男性23人、女性26人）が次ぐ結