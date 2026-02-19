ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で浦項スティーラーズ（韓国）とホームで対戦。前半を終え、２点を先行している。スコアレスで迎えた34分、右サイドの鈴木徳真がカットインから絶妙なスルーパスを供給。これにペナルティエリア右で反応した山下諒也の折り返しに、ニアに走り込んだ安部柊斗がダイレクトでゴール前に繋ぐと、最後はデニス・ヒュメットが右足でゴールに流し込んだ。&#