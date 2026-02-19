19日午前、陸上自衛隊のオスプレイがアメリカ軍岩国基地に降り立ちました。日米の共同訓練の一環とみられ、オスプレイは岩国基地を拠点に燃料補給や整備が行われます19日午前10時ごろのアメリカ軍岩国基地です。佐賀駐屯地に配備されている陸上自衛隊のオスプレイが次々と滑走路に降り立ちました。防衛省は自衛隊とアメリカ海兵隊が今月11日から来月9日まで行う共同訓練の一環で岩国基地でオスプレイの燃料補給や整備が行われると