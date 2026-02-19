リンクをコピーする

●ジェイファーマ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月25日 事業内容：SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発 仮条件決定日：3月5日 想定発行価格：920円 上場時発行済み株式数：1782万9610株 公募：324万株 売り出し：200株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限48万6000株 ブックビルディング期間：3月6日～