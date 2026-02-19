2月19日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ティーケーピー [東証Ｇ]決算月【2月】2/19発表 株主優待の有効期間を1年→9ヵ月に変更する。 ハルメクホールディングス [東証Ｇ]決算月【3月】2/19発表 優待セットの内容を一部変更するほ