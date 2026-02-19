下関市の新年度予算案が発表され、一般会計の総額は1425億8000万円で過去最大となりました。下関市の新年度当初予算案は、一般会計の総額が1425億8000万円で、今年度と比べて63億6000万円増、率にして4.7％プラスで過去最大となりました。これは人件費の増加や新規子育て事業の計上などが要因でボートレース事業の収益金を原資とした「ボートレース未来基金」から95億円を取り崩すなどして対応するという