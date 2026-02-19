先週1週間のインフルエンザの感染者数ですが、県内では全国で最も多かった前の週より減少したものの、3500人を超えています。依然として高い水準が続いていることから、県は流行発生警報を継続しています。県によりますと、15日までの1週間に定められた医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週より724人少ない3541人でした。1医療機関あたりの報告数は62.12人で、全国で最も多かった前の週と比べると減少し