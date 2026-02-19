3月3日のひなまつりを前に手作りのひな人形などを展示したイベントが山陽小野田市の商業施設で開かれています。おのだサンパークで始まった「おひなまつりフェスティバル」。地元で手芸や編み物を楽しむ「タンポポの会」がひなまつりを身近に感じてもらおうと企画したものでことしで15回目となります。こちらは平安絵巻と題した展示…人形はすべて手作りで顔には紙粘土がまた衣装には着物の帯などが使われています。このほか