2月22日は語呂合わせでネコの日です。霧島市で明治時代から続く温泉宿では、3匹の看板ネコが自由気ままに暮らしています。この宿は2025年8月、県内を襲った記録的な大雨で被災し 一時休業を余儀なくされました。日常を取り戻すため、日々を支えたのが看板ネコたちでした。霧島市牧園町の温泉街、妙見温泉。明治時代から続く湯治の宿、田島本館です。天降川のせせらぎが心地よい歴史ある宿です。神経痛の湯にきず湯、胃腸湯と