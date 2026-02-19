光市の冠山総合公園ではいま、ウメが見ごろを迎えています。そして来園者の目的はウメの花だけではないようです。光市の冠山総合公園では、100種類、2000本のウメが植えられて、白やピンクの花が園内を彩っています。19日は朝から多くの家族連れが訪れ、ほのかに漂うウメの香りを楽しんだり写真を撮ったりして、散策していました。（来場者）『3回目、きれいだよね』『広島から』『広いですねこんなに大量の梅の花を見るのは初めて