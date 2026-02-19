年末の全国高校サッカー選手権大会の開会式で、神村学園の選手たちが高々と掲げて入場行進したことで、全国から注目を集めるいちき串木野市の特産サワーポメロ。今がちょうど食べごろです。地元の生産者が塩田知事を訪ね、サワーポメロの魅力を伝えました。(塩田知事)「噛んだ時に中の果肉がシャキシャキして美味しいです」いちき串木野市の特産「サワーポメロ」。知事も思わずうなる味です。いちき串