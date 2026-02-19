ソウル駅ソウル駅2026年2月15日、韓国メディア・韓国経済は「ソウルの主要な地下鉄駅には韓国語のみで書かれた案内表示しかなく、外国人利用客が目的地を探せず道に迷うケースが相次いでいる」と伝えた。ソウル市によると、市民からの投書窓口としてインターネット上に設置している掲示板には外国人関連の問題が連日投稿されている。12日には「ソウル駅と市庁駅の地下では乗り換えのルートや改札口の位置が分かりにくく、外国人利