ロシア国防省は2月18日、ロシア海軍のコルベット艦「ストイキー」がイラン海軍とともにオマーン湾で演習を実施したと発表しました。目的は民間船舶の航行の安全確保だとしています。ロシア海軍の人員は、イランのバンダルアバス港で燃料、淡水、食料の補給を行いました。ロシア国防省は17日にも、バルト艦隊所属の「ストイキー」が2月14日からイランのバンダルアバス港を非公式訪問し、その後、イラン海軍の艦艇とともにオマーン湾