2月18日、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が、声帯の治療のため休養することが発表された。コンビで露出が絶えないが、若林は少し前から“ほっそり姿”が心配されていたようだ。若林の所属事務所の公式サイトで、《以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専