お笑いコンビ「春とヒコーキ」の第3回単独ライブ「モンキービジネス」の追加公演が開催されることが19日、決定した。同ライブツアーは4月10日から5月6日にかけて大阪、福岡、北海道、東京の4都市で全16公演が予定されていた。このたび、一般チケットが即日完売となる大好評を受けて、追加公演が開催されることとなった。大阪では日程追加も含めて3公演、福岡では1公演、北海道では1公演、東京では3公演が新たに加わった。チ