＜第99回キネマ旬報ベスト・テン表彰式＞◇19日◇東京・オーチャードホール吉沢亮（32）が「国宝」（李相日監督）ほかで主演男優賞を初受賞した。「大変、歴史ある栄誉ある賞をいただけて光栄でございます。映画を愛する方の鋭い目線で選んでくださる賞に憧れがあった。スタッフとともに」と感激した。司会のフリーアナウンサー笠井信輔（62）からは「どれくらいの主演男優賞を取っているか分からない。その度に『国宝』の話をして