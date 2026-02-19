フリーアナウンサーの高島彩（47）が、19日、Instagramを更新。娘たちのほほえましい行動を明かし、話題になっている。【映像】高島彩の娘や手作り弁当2011年10月に「ゆず」の北川悠仁（49）と結婚し、2人の娘を育てている高島。これまでInstagramでは、カレーを作っている次女の顔出しショットや、長女に作った品数豊富な運動会弁当など、プライベートの様子も発信してきた。2026年2月19日の更新では、18日に誕生日を迎えた