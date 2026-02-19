大躍進を遂げるTEAM JAPANスノーボード。東海地方の選手のメダルラッシュが止まりません！まずは日本時間きのう夜行われた、スノーボード男子スロープスタイル決勝。 【写真を見る】金メダル 深田茉莉選手(19) 日本で見守った父は｢お土産を持って帰ってくると…まさか金メダルとは｣日本女子史上最年少の快挙【ミラノ・コルティナオリンピック】 （長谷川帝勝選手 20歳）「出るからにはテッペン目