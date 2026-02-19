気づけば山のように積もっている契約書や学校からのプリント。どこに行ったか探すたびにストレスを感じていませんか。そこで、無印良品のファイルボックスを使った「書類整理のアイデア」を、4ステップに分けて紹介します。部屋も心もすっきりする工夫を、整理収納アドバイザーでミニマリストのカヨさん（40代）にお聞きしました。1：「手元に残すべき紙」を見極める書類整理の第一歩は「本当に手元に残すべき紙」を見極めることだ