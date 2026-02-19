今回は筆者の友人・A子の結婚生活に関するエピソードです。共働きで、家事や仕事に慌ただしい毎日。ある日仕事から帰ると、「たまには休めよ」と、夫が夕飯を作ってくれたのですが……。「思いやり」とは何か、夫婦で考え直すきっかけとなった出来事をご紹介します。 「今日は俺が夕飯を作るよ」